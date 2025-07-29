Ulyanov: İran, uranyum zenginleştirme hakkına sahip

Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, Rossiya Segodnya haber ajansına verdiği röportajda, İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkan Yardımcısı’nın Tahran’a yapacağı ziyarete onay vermesi ve İran Meclisi’nin UAEA ile işbirliğini askıya alma kararına değinerek, “Bana göre İran bu çok zor koşullarda dengeli ve düşünülmüş bir tutum sergilemeyi başardı; kapıyı tamamen kapatmadı ve işi bir tür diyalog yoluna soktu” dedi.

Mihail Ulyanov, İranlıların UAEA ile diyalog ve teması sürdürmekten kaçınmadıklarını, ancak İsrail ve ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırıları sırasında ortaya çıkan riskleri göz önünde bulundurmalarının da son derece doğal olduğunu belirtti.

Rus temsilci, UAEA’nın İran’daki denetimlerinin devam edip etmeyeceği sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

“İranlılar açıkça, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’ndan (NPT) çekilmeyi düşünmediklerini ve UAEA ile kapsamlı koruma önlemleri anlaşmasını uygulamaya devam etmek istediklerini söylüyorlar. Bu da gerekli etkileşim biçimlerinin, denetim faaliyetleri de dahil olmak üzere, süreceği anlamına geliyor. Ancak bunun gerçekleşmesi için ortamın biraz yatışması zaman alacak.”

İran’ın uranyum zenginleştirme konusu hakkında Ulyanov, “İran'ın uranyum zenginleştirmesi de dahil olmak üzere nükleer enerjiyi barışçıl kullanma hakkına sahip olduğu gayet nettir. İran, nükleer silah üretmeme veya edinmeme kararı karşılığında bu hakkı elde ediyor. Bu, NPT’nin ve nükleer silahların yayılmasını önleme rejiminin temel ilkelerinden biridir” ifadelerinde bulundu.