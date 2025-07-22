Somali'deki çatışmalar şiddetleniyor

Somali'de savaş tüm hızıyla sürerken, merkezi hükümet ve diğer yerel güçler arasında şiddetli çatışmalar da devam ediyor.

Mogadişu yönetimi güçleri ve Jubaland eyalet birlikleri arasındaki iç savaşın yeni bölgelere uzandığı dikkat çekiyor.

Mogadişu'daki Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'a bağlı güçlerle Jubaland bölgesinin Cumhurbaşkanı Ahmed Madobe'ye bağlı güçler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, bugün Kenya sınırındaki Beled Hawo yerleşiminde şiddetli çatışmalar patlak verdi. Çatışmaların, Mogadişu hükümetinin bölgeye asker sevkiyatı sonrasında yaşandığı ifade edildi.