Ayetullah Hamanei'den İran halkına önemli mesaj

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, İranlı askeri komutanlar ve nükleer bilim insanlarının şehit edilişinin 40. günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Ayetullah Hamanei'nin kaleme aldığı mesajda, şu ifadelerine yer verildi:

''Aralarında askeri komutanlar ve önde gelen nükleer bilim insanlarının da bulunduğu bir grup değerli vatandaşlarımızın şehit edilişinin 40. günü geldi. Bu eylem, İran milletinin düşmanı olan katil Siyonist rejimi tarafından gerçekleştirilmiştir. Şehit Bakıri, Selami, Reşid, Hacızade, Şadmani gibi komutanların ve diğer askeri personelin yanı sıra, şehit Tehrançi ve Abbasi gibi diğer bilim insanlarının kaybı hiç şüphesiz her millet için ağırdır. Ancak mantıktan yoksun ve dar görüşlü düşman hedefine ulaşamadı. Gelecek, hem askeri hem de bilimsel sektöründeki çalışmaların Allah'ın izniyle, geçmişten daha hızlı bir şekilde artacağı ve daha yüksek ufuklara doğru ilerleyeceğini gösterecektir

Şehitlerimiz, şehitlik mertebesine ulaşma ümidiyle dolu bir yol seçmişler ve sonunda tüm cesurların arzu ettiği başarıya ulaşmışlardır; Onları Allah rahmet eylesin; ancak bu durumun İran milletine, özellikle şehit ailelerine, bilhassa onları yakından tanıyanlara getirdiği üzüntü çok acı ve ağırdır.

Bu olayın parlak yanları da var. Birincisi, hayatta kalanların dayanıklılığı, sabrı ve manevi gücü. İkincisi, şehitlerin komutası altındaki kurumların, bu ağır darbenin kendilerini fırsatlardan mahrum bırakmasına ve hareketlerinde bir duraklama yaratmasına izin vermeyen azim ve kararlılık. Üçüncüsü ise, İran milletinin birliğidir. Bu olayda İran İslam Cumhuriyeti temelinin sağlam olduğu bir kez daha kanıtlandı.

İran, Allah'ın izniyle her geçen gün daha da güçlenecektir.

Bu gerçeğin ve omuzlarımıza yüklediği görevin ihmal edilmemesi önemlidir.

Ulusal birliği korumak her birimizin görevidir.

Bilim ve teknolojinin tüm sektörlerde ilerlemesinde gerekli ivmeyi sağlamak, bilim alanındaki seçkinlerin görevidir.

Ülkenin ve milletin şeref ve itibarını korumak önemli bir görevidir.

Ülkeyi ulusal güvenlik ve bağımsızlığı koruyacak araçlarla donatmak, askeri komutanların görevidir.

Ülkedeki çalışmaların sonuç vermesini sağlamak sorumlu yürütme organlarının görevidir.

Manevi rehberlik, gönülleri aydınlatma ve insanlara sabırlı, sakin ve huzurlu olmayı öğütlemek din adamlarının görevidir.

Devrimci ruhunu, bilincini ve coşkusunu korumak, her birimizin ve özellikle gençlerin görevidir. Yüce ve Rahman Allah herkese başarı versin.

İran milletine selam olsun, şehit gençlere, şehit kadınlara ve çocuklara, tüm şehitlere ve yakınlarına selam olsun.''

