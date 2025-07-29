İslam Cumhuriyeti, ülkenin temellerinin sağlamlığını dünyaya gösterdi

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei tarafından, İmam Humeyni (r.a) Hüseyniyesi'nde şehit aileleri, halkın çeşitli kesimleri ve bazı yetkililerin katılımıyla, İran halkına karşı yürütülen 12 günlük dayatılmış savaşın şehitleri için anma töreni düzenlendi.

İslam Cumhuriyeti, ülkenin temellerinin eşsiz sağlamlığını dünyaya gösterdi

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, bu törende yaptığı konuşmada, son zamanda şehit düşen komutanlar, bilim insanları ve sivil halkın yakınlarına tekrar başsağlığı dileyerek, “İran milleti, bu 12 günde elde ettiği ve bugün tüm dünyanın itiraf ettiği büyük onurlara ek olarak, gücünü, direncini, azmini, iradesini dünyaya gösterdi. Öyle ki herkes İslam Cumhuriyeti’nin kudretini yakından hissetti” dedi.

Küresel istikbarın İslam Cumhuriyeti’ne karşı asıl düşmanlığının sebebi İran halkının birleşmesidir

Ayetullah Hamenei, başta cani ABD olmak üzere küresel istikbarın İslam Cumhuriyeti’ne karşı asıl düşmanlığının sebebinin İran halkının Kur’an ve İslam’ın gölgesi altında birleşmesi ve dini ile ilmini sahiplenmesi olduğunu belirtti.

Devrim Lideri, “Onların (düşmanlar) nükleer mesele, zenginleştirme ve insan hakları gibi konuları öne sürmeleri bahane; esas öfke ve muhalefet sebepleri, İran İslam Cumhuriyeti’nin çeşitli bilimsel, insani, teknik ve dini alanlarda ileri sürmüş olduğu yeteneklerdir” ifadelerinde bulundu.

İran’ı ilerlemenin zirvesine ulaştıracağız

Ayetullah Hamenei, İran milletinin Allah’ın izniyle dininden ve ilimden vazgeçmeyeceğini vurgulayarak, “Biz, dinimizi güçlendirme ve çeşitli bilim dallarımızı yayma ve derinleştirme yolunda büyük adımlar atacağız ve düşmanın gözleri kör olsun; İran’ı ilerleme ve onurun zirvesine ulaştıracağız” diye kaydetti.