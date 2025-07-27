Gazze Şeridi'nde 2 Siyonist asker öldürüldü

Siyonist ordu tarafından yapılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi’nde direniş güçlerinin düzenlediği saldırıda bir zırhlı araca yönelik gerçekleştirilen operasyon sonucu iki siyonist asker öldürüldü, bir asker de yaralandı.

Ölen Askerlerin Kimlikleri Açıklandı

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, ölen askerlerin kimlikleri tespit edilerek bugün kamuoyuyla paylaşıldı. Hayatını kaybedenlerin, 22 yaşındaki Amir Saad ve 20 yaşındaki Nuriel Vana olduğu açıklandı. Yaralanan siyonist askerin sağlık durumu ise “orta” düzeyde tanımlandı.

Hedef Alınan Araç: Namer Zırhlısı

Saldırı sırasında askerlerin, Merkava Mk4 tank şasisine dayalı Namer tipi zırhlı personel taşıyıcı içinde bulundukları belirtildi. Araca yerleştirilen güçlü patlayıcıyla saldırının gerçekleştirildiği, ancak siyonist ordunun henüz saldırının tam yöntemi veya uygulama şekli hakkında net bilgiye ulaşamadığı bildirildi.

Kaynak: HalkTV