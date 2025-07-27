Rusya’dan İran’a başsağlığı mesajı

İran’ın Zahidan kentindeki terör saldırısının ardından Rusya’nın Tahran Büyükelçiliği, bu olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Rusya’nın İran Büyükelçiliği mesajında şu ifadelere yer verildi:

“26 Temmuz Zahidan’daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına en içten taziyelerimizi sunuyor, bu olayda yaralananların da bir an önce iyileşmelerini diliyoruz. Bu eylemi kararlılıkla kınıyoruz. Küçük çocukların bile kurban edildiği böylesine acımasız ve utanmazca saldırıların, günümüz dünyasında hiçbir yeri yoktur.”

Dün silahlı kişiler tarafından Sistan ve Belucistan eyaletinin merkezindeki adliye binasına saldırı düzenlendi.

Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Kudüs Karargahı'na göre, Zahidan kentinde adliye binasına düzenlenen terör saldırısı sonucu 6 kişinin şehit oldu, 22 kişi de yaralandı.