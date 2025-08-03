İsrail, Gazze'de Filistin Kızılay'ı karargahını bombaladı

TRT Haber’in Filistin resmi ajansı WAFA'dan aktardığı habere göre, Siyonist rejim ordusu, Han Yunus kentindeki Filistin Kızılay'ına ait karargahı bombaladı.

İlk belirlemelere göre 1 Kızılay çalışanının hayatını kaybettiği ve 3 kişinin yaralandığı saldırıda doğrudan çalışanların bulunduğu alan hedef alındı.

Patlamanın ardından binada yangın çıktı.

Siyonist rejim ordusu, 7 Ekim 2023’ten bu yana şiddetli saldırılar düzenleyerek insani felakete sebep olduğu Gazze'de onlarca hastane ve sağlık kuruluşunu bombaladı, baskın düzenledi veya yıktı.

Saldırılarda onlarca sağlık çalışanı hayatını kaybederken, birçok hastane ve sağlık tesisi tamamen hizmet dışı kaldı.

Gazze'deki Filistinliler, İsrail'in "hayatı yaşanmaz hale getirmenin bir parçası olarak" sağlık sistemini hedef aldığını belirtiyor.