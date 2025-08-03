Witkoff bu hafta sonu Moskova'ya gidecek

ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Matthew Whitaker NBC televizyon kanalına verdiği röportajda, Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff’un bu hafta sonu Moskova'ya gideceğini açıklayarak, “Umarım bir atılım gerçekleştirebilir," dedi.

Whitaker'a göre, Trump "hiçbir ilerleme" kaydedilmeyen Ukrayna krizinin çözüm sürecinde giderek daha fazla hayal kırıklığı yaşıyor. Ayrıca, politikacının belirttiği gibi, ABD Başkanı mevcut durumun çözümünün ancak müzakere masasında bulunabileceğini düşünüyor.

Daha önce ABD hükümeti, Witkoff'un 1 Ağustos'ta işgal altındaki toprakları ve Gazze Şeridi'ni ziyaret edeceğini duyurmuştu. Trump daha sonra Özel Temsilcisi'nin Tel Aviv ziyaretinin ardından Rusya'ya bir ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.

Witkoff bundan önce Rusya'yı defalarca ziyaret etti ve Vladimir Putin tarafından da kabul edildi.