Yemen: Yafa, Askalan ve Hayfa’da 3 İHA operasyonu gerçekleştirdik

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, işgal altındaki Filistin topraklarının derinliklerinde üç ayrı insansız hava aracı (İHA) operasyonu düzenlediklerini duyurdu.

El-Mesire'ye göre, Yahya Seri yaptığı açıklamada, Siyonist rejimin üç ayrı hedefine üç İHA ile saldırı gerçekleştirildiğini belirtti.

Sözcü, “İlk iki operasyonla, işgal altındaki Yafa ve Askalan’daki iki askeri hedef vuruldu. Üçüncü operasyon ise işgal altındaki Hayfa Limanı’nı hedef aldı” dedi.

“Bu saldırılar Gazze’deki soykırıma ve Mescid-i Aksa’ya yönelik ihlallere cevaptır”

Seri, bu saldırıların, Gazze halkına uygulanan soykırım, aç bırakma politikası, ve Siyonist güçlerin Mescid-i Aksa’ya yönelik toplu saldırılarına karşılık olarak düzenlendiğini kaydetti.

Yahya Seri ayrıca, Yemen’in Gazze’deki savaş sona erene ve abluka tamamen kaldırılana kadar askeri destek operasyonlarını sürdüreceğini belirtti.