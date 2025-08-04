İran'dan ''Zengezur Koridoru'' uyarısı

İran İslam Devrimi Lideri'nin Danışmanı Ali Ekber Velayati, sosyal medya hesabı X üzerinden ''Zengezur Koridoru''nu gündeme getirenleri uyardı.

Velayeti'nin yaptığı paylaşımda, ''Kendi ve bölgenin çıkarlarını umursamayan bazı gösterişçi devletler, Zengezur Koridoru meselesini gündeme getirerek, Güney Kafkasya'daki gayrimeşru emellerine ulaşmak için elinden geleni yapıyor.

Bölgedeki veya bölge dışı devletlere şunu hatırlatmak isterim ki, daha önce de başarısız olan herhangi bir girişimin yeniden tekrarlanması İran’ın sert tepkisiyle karşılaşacak.'' ifadelerine yer verildi.

Velayeti daha önce de Zengezur Koridoru'nun “İran'ın ulusal güvenliğini baltalamayı amaçlayan jeopolitik bir plan olduğu”nu söylemişti.

ABD Büyükelçisi Thomas Barrack, Ermenistan’ın güneyinden geçmesi planlanan Azerbaycan ve Nahcivan arasında kara bağlantısı sağlayacak koridorunun 100 yıllığına bir Amerikan şirketine kiralanabileceğini ve her iki tarafın da ortak kullanımına açılabileceğini iddia etmişti.

ABD'nin teklifini reddeden Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki ulaşım bağlantılarının açılması konusunu yalnızca ülkenin egemenliği, toprak bütünlüğü ve yasal yetkisi bağlamında değerlendirdiğini belirtmişti.

Trump yönetiminin özel bir ilgi duyduğu bölgelerden birisi Güney Kafkasya. Hem Rusya’nın bölgeden uzaklaşmasını hem de Çin’in “Bir Kuşak Bir Yol” projesine engel olmak amacını güden ABD, Zengezur Koridoru’na siyasi ve ticari açıdan da ilgi gösteriyor.