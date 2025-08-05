Ermenistan, İran'ın "komşuluk politikasında" özel bir yere sahip

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, 3. Birleşmiş Milletler Kara ile Çevrili Gelişmekte Olan Ülkeler Konferansı (LLDC3) çerçevesinde Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Arif bu görüşmede, son yıllarda tarihi ve kültürel derin bağlar sayesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda dinamik bir süreç izlediğini ve yükseliş gösterdiğini belirterek, “İki ülke yetkilileri arasındaki istişareler de oldukça memnuniyet verici düzeydedir ve bu istişarelerin devamından memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Arif, Ermenistan’a yaptığı ziyarete ve Avrasya Ekonomik Birliği Üye Ülkeleri Liderler Zirvesi’ne katılımına değinerek, "İki ülkenin ortak çıkarları doğrultusunda ulaştırma, enerji, altyapı, ticaret, tarım, bilim ve teknoloji, eğitim, kültür ve halklar arası ilişkiler gibi birçok alanda değerli anlaşmalar ve faaliyetler başlatılmıştır. Bunları adım adım daha da derinleştirmeliyiz" ifadesini kullandı.

Ticaret hacmindeki artışa değinen Arif, "İran ile Avrasya Ekonomik Birliği arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte ticaret hacmini daha da artırabiliriz" dedi.

Arif, bölgede ve komşular arasında barış görüşmelerine destek verdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bölgede ve komşular arasında kalıcı barış ve istikrardan yanayız. Bu tür meseleler yabancı ülkelerin müdahalesi olmaksızın çözülmelidir; çünkü barış, tüm bölge ülkelerinin yararınadır."

Arif ayrıca İran’ın temel yaklaşımının, dost ülkelerin bölgesel kuruluşlara üyeliğini desteklemek ve Ermenistan’ın Şanghay İşbirliği Örgütü’ne üyeliğini desteklemek olduğunu vurguladı.

Siyonist rejimin İran'a yönelik saldırısında Ermenistan hükümeti ve halkının gösterdiği dayanışma için teşekkür eden Arif, "Bu saldırı, İran ile ABD arasında dolaylı görüşmelerin sürdüğü bir dönemde gerçekleşti ve Siyonist rejimin gerçek yüzünü ortaya koydu. Aynı şekilde ABD, tüm uluslararası taahhütlerine rağmen İran’ın barışçıl nükleer tesislerine saldırdı" ifadelerinde bulundu.

Arif, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan yakın gelecekte Ermenistan’a yapacağı ziyaretin, iki ülke ilişkilerini daha da derinleştireceğine ve yeni bir dönemin başlayacağına inandığını dile getirdi.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan ise görüşmede, "İran ve Ermenistan halkları arasında tarihi derin bağlar vardır. Ermenistan’ın bağımsızlığından sonra iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönem başladı ve son yıllarda her alanda ilerleme kaydedildi" dedi.

İranlı şirketlerin Ermenistan’daki etkin varlığına dikkat çeken Haçaturyan, şu ifadeleri kullandı:

"İranlı bilim insanları, yeni teknolojiler alanında çok tanınmıştır ve birçok uluslararası fuar ve konferansta kabiliyetlerini göstermişlerdir."

Siyonist rejimin İran’a yönelik saldırısını kınayan Haçaturyan sözlerine, "Tüm ihtilaflar barışçıl, akılcı ve diplomatik yollarla çözülmelidir. Savaşı başlatan taraflar daima hata içerisindedir" şeklinde devam etti.

İki ülke arasındaki işbirliğinin genişletilmesi gerektiğini vurgulayan Haçaturyan, "Son yıllarda yapılan anketlerde Ermenistan halkının İran’a özel bir bakışı olduğu görülmektedir. Sayın Pezeşkiyan’ın Ermenistan’a yapacağı ziyareti sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu, ikili ilişkilerin her alanda güçlenmesi için altın bir fırsattır" ifadelerinde bulundu.