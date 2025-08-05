Denklemler İran lehine değişti

İran Devrim Muhafızları Ordu Sözcüsü General Ali Muhammed Naini, Tahran'da Siyonist rejimin saldırılarında şehit gazeteciler için düzenlenen anma töreninde konuştu.

İran'a dayatılan 12 günlük savaşı değerlendiren General Naini, ''Siyonist rejimin İran'a yönelik saldırısını 120 ülke kınadı ve sadece birkaç ülkenin rejimi destekliyorsa, bu, güç dengesinin değiştiği ve bölgesel ve uluslararası denklemlerin İran lehine değiştiği anlamına gelir. Bu konu hafife alınmamalı.'' dedi.

İsrail rejimi 13 Haziran günü gece saatlerinde İran'ın stratejik noktalarını hedef alan bir saldırı düzenledi. İran ise Siyonist İsrail'e yüzlerce füze ile karşılık verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Haziran'da İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan savaşın 12'nci gününün ilk saatlerinde iki taraf arasında ateşkes için anlaşmaya varıldığını duyurdu.