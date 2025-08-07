https://tr.mehrnews.com/news/1929256/ 7 Ağu 2025 10:45 News ID 1929256 Video Video 7 Ağu 2025 10:45 Mehran Sınır Kapısı'nda son durum İlam eyaletindeki Mehran Sınır Kapısı'nda Erbain ziyaretçilerinin giriş çıkışları yoğun bir şekilde sürüyor. indir 66 MB News ID 1929256 کپی شد İlgili haberler Ayetullah Hamanei'nin dikkat çeken "Erbain" mesajları Irak’ta bulunan Azerbaycan’ın Erbain çadırı (+VİDEO) Samarra’da Erbain ziyaretçileri için güvenlik önlemleri Çazabe sınır kapısında son durum Türk Ehlibeyt dostları Erbain ziyaretçilerine hizmet sunuyor (+video) Ekler Erbain2025 ilam Mehran
