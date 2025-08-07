Ayetullah Hamanei'nin dikkat çeken "Erbain" mesajları

Erbain (kırkıncı gün); hicri takvime göre Safer ayının 20’isi Hz. İmam Hüseyin’in (a.s) şehadetinin 40. günüdür.

Erbain yürüyüşü, Şii Müslümanların Hz. İmam Hüseyin'in (a.s) Kerbela'da şehit edilişinin 40. günü olan Erbain'de gerçekleştirdiği geleneksel bir anma yürüyüşüdür. Milyonlarca insan, Necef'ten Kerbela'ya doğru yürüyerek Hz. İmam Hüseyin'in kutsal türbesini ziyaret eder. Bu, dünyanın en büyük dini törenlerinden biri olarak kabul edilir.

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, son yıllarda birçok kez Erbain yürüyüşünün önemine vurgu yaptı. Bu yazıda Ayetullah Hamanei'nin Erbain ile ilgili sözlerini ele alacağız.

Allah'ın sembollerinden biri

Bu yolda yürüyen ve bu sevgi dolu ve inançlı hareketi organize edenler gerçekten de iyi bir iş yapıyorlar. Bu şüphesiz Allah'ın sembollerinden biridir. Benim gibi bu tür hareketlere katılmaktan mahrum olanların, "Ah, keşke sizinle birlikte olsaydık, büyük bir zafer kazanırdık" demesi yerindedir. Bu hareket bir sevgi ve iman hareketidir; hem inanç hem de gönülden gelen iman; Bu dürüst inanç, sevgi ve muhabbeti içerir. Ehlibeyt ve Şii düşüncesi de böyledir; akıl ve duygunun, iman ve sevginin, ikisinin birleşimidir. (30 Kasım 2015)

Ehlibeyt (a.s.) aşıklarının varlığının sembolü

Erbain Yürüşüne çıkan veya bu etkinliğe katılacakara ne mutlu! O güzel Erbain gününün o güzel duasını okuyacak olanlara ne mutlu! İnşallah duayı hazreti İmam Hüseyin için okurlar. Biz de atılan adımları şevk ve özlemle izliyoruz.

''Yolda binlerce adım var ve gönül şevkli, hayretler içindeyim.

Yolu bulabildiğime göre, içsel yolu da bulabilirim.’’

Allah'a şükürler olsun, gençlerimiz yolu buldu ve milyonlarca vatandaşımız, Irak halkı ve diğer ziyaretçiler bu yolda ilerliyor. Bu da Yüce Allah'ın bize lütfettiği en önemli olaylardan biridir; Erbain bir sembol haline gelmiştir. Erbain her zaman bir yürüyüş olmuştur, ancak bu büyük hareket, Ehlibeyt aşıklarının ve takipçilerinin varlığının çok güzel ve görkemli bir sembolüdür; Bizim böyle bir şeyimiz yoktu, Allah bize bunu verdi, Allah'a şükretmemiz lazım. (6 Kasım 2017)

Milyonluk katılım mücadele fikrinin yükselişinin işareti

Milyonluk katılım, mücadele fikrinin yükselişinin bir işaretidir. Büyük Erbain yürüyüşü gerçek bir olay, ilahi ve manevi bir olaydır. Gerçekten tarif edilemez; Bu önemli ilahi doğru bir şekilde anlatılamaz; yani bu olay analiz edilemez. Milyonluk büyük yürüyüş, birkaç yıl içinde gerçekleşecek, şekillenecek! Evet, geçmişte yürüyüşler vardı, ama böyle değildi. Farklı günlerde, Erbain olsun ya da olmasın - Erbain'de veya başka zamanlarda - öğrencilerin Necef'ten ve Irak'ın farklı yerlerinden hareket ettiğini ve ayrıca büyük kalabalıklar olduğunu biliyoruz. Ancak dünyanın farklı yerlerinden gelen milyonlarca kişiden oluşan bu muazzam kalabalık - İran'dan birkaç milyon, Irak ve diğer ülkelerden milyonlarca - her zaman var olan ve bugün de var olan terör tehditlerine rağmen, inanılmaz derecede büyük bir olaydır; çok önemlidir. Bu, Allah yolunda ve İslam yolunda mücadele fikrinin yükselişini ve bu yola genel ve evrensel hazırlığı göstermektedir. Allah'ın bu hareketleri mübarek kılmasını ve insanları muzaffer kılmasını umuyoruz. (13 Kasım 2017)

İslam dünyasının ihtiyacına bir cevap

Erbain destanı, İslam dünyasının böyle bir destana şiddetle ihtiyaç duyduğu bir dönemde, Allah'ın lütfuyla ortaya çıkan olağanüstü bir olaydır. (4 Ekim 2018)

Erbain küreselleşecek

Erbain küreselleşti ve daha da küreselleşecek; bu, 1400 yıl sonra kaynayan ve her geçen gün daha da taze ve canlı hale gelen Hz. Ali’nin oğlu Hüseyin’in kanıdır; bu, Ebu Abdullah ve Zeyneb’in (a.s.) aşırı inzivada haykırdığı Aşura mesajıdır ve bugün tüm dünyaya yayılmıştır ve yayılmaya devam etmektedir. İmam Hüseyin (a.s.) insanlığa aittir; Biz Şiiler olarak, İmam Hüseyin'in takipçisi olmaktan gurur duyuyoruz, ancak İmam Hüseyin sadece bize ait değildir; İslam mezhepleri olan Şii ve Sünni, hepsi İmam Hüseyin'in bayrağı altındadır. İslam'a inanmayanlar bile bu büyük yürüyüşe katılıyor ve bunlar, Allah'ın izniyle devam edecek; Bu, Yüce Allah'ın gösterdiği büyük bir işarettir. İslam düşmanlarının İslam ümmetine karşı var gücüyle mücadele ettiği bir dönemde, Yüce Allah, Erbain yürüyüşü olayına ansızın böyle bir ihtişam sunuyor, onu böyle bir şekilde ortaya çıkarıyor. Bu, büyük bir ilahi işarettir, İslam ümmetine yardım etme yönündeki ilahi iradenin bir işaretidir, Yüce Allah'ın iradesinin İslam ümmetine yardım etmek olduğunu gösteriyor. (19 Eylül 2019)