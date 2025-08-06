Türk Ehlibeyt dostları Erbain ziyaretçilerine hizmet sunuyor (+video)

Necef – Kerbela güzergâhında milyonlarca ziyaretçinin katıldığı Erbain yürüyüşü devam ederken, Kevser kurumları bünyesinde faaliyet gösteren Ehlibeyt Gençlik Derneği anlamlı bir hizmete imza atıyor. Dernek gönüllüleri, Necef’ten Kerbela’ya giden yolun 202’nci direğinde kurdukları ihsan çadırında ziyaretçilere ücretsiz ikramlarda bulunuyor.

Yürüyüş güzergâhında mola veren ziyaretçiler, çadırda çay, kahve, limonata, kek, karpuz ve soğuk su gibi ikramlarla karşılanıyor.

''İstanbul'dan hizmet için geldik''

Ehlibeyt Gençlik Derneği çadırında görev yapan bir Türk vatandaş, Erbain ziyaretçilerine hizmet için İstanbul'dan geldiklerini söyledi.

Ziyaretçilerden yoğun ilgi

Sıcak havada yorgunluklarını atan Hz. Hüseyin (a.s) ziyaretçileri, sunulan ikramların hem manevi hem de fiziksel olarak kendilerine güç verdiğini ifade ediyor.

İhsan çadırı, günün ilk saatlerinden gecenin ilerleyen saatlerine kadar binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.