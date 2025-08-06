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6 Ağu 2025 20:32

Samarra’da Erbain ziyaretçileri için güvenlik önlemleri

Samarra’da Erbain ziyaretçileri için güvenlik önlemleri

Irak'ın Selahaddin vilayetine bağlı Samarra kentindeki Polis Komutanlığı, Erbain ziyaretçilerinin güvenliğini sağlamak amacıyla önleyici operasyonlar yürütüldüğünü duyurdu.

Irak Federal Polisi’nin Samarra bölgesindeki komutanlığı, Erbain ziyaretçilerini korumaya yönelik güvenlik önlemleri kapsamında operasyonlar düzenlendiğini açıkladı.

Samarra bölgesi Federal Polis Komutanı Ahmed Hatem, “Güçlerimiz, Bağdat–Samarra ve Sendiye–Samarra ana yollarında güvenliği sağlamak ve ziyaretçilerin araçla girişlerini kolaylaştırmak üzere tüm güzergahlarda konuşlandırıldı” dedi.

Haşdi Şabi güçleri, Federal Polis, Yerel Polis ve diğer güvenlik kurumlarının bu operasyona katıldığını belirten General Hatem, “Güvenlik planının uygulanmasından önce, çevre bölgelerde önleyici ve denetleyici operasyonlar da gerçekleştirildi. Şu ana kadar herhangi bir olay yaşanmadı ve operasyonlar halen sürüyor” ifadesini kullandı.

News ID 1929249

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