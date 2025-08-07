Irak’ta bulunan Azerbaycan’ın Erbain çadırı (+VİDEO)

Irak’ta, Erbain ziyaretçilerine hizmet veren Azerbaycanlı gönüllüler tarafından kurulan Fatıma Zehra Uluslararası Çadır’ı, Kerbela yolunda bu yıl da kapılarını ziyaretçilere açtı.

Çadır, Necef’ten Kerbela’ya giden yolda, 202. sütun (amud) civarında yer alıyor. Azerbaycan’dan gelen Ehlibeyt tutkunlarının kurduğu bu hizmet çadırı, İmam Hüseyin’in (a.s) yas merasimine katılmak üzere yola çıkan ziyaretçilere sıcak yemek, içecek, dinlenme alanı ve manevi destek sunuyor.

Erbain nedir?

Erbain (Kırkıncı gün), Hicri takvime göre Safer ayının 20’si, Hz. İmam Hüseyin’in (a.s) şehadetinden 40 gün sonrasına denk gelir. Kerbela’da Hicri 61 yılında şehit edilen İmam Hüseyin ve yarenlerinin anısını yaşatmak için düzenlenir.

Erbain yürüyüşü nedir?

Erbain yürüyüşü, dünyanın dört bir yanından Ehlibeyt dostlarının Kerbela’ya doğru yaya olarak gerçekleştirdiği manevi bir yolculuktur. Milyonlarca insan, özellikle İran, Azerbaycan, Türkiye, Pakistan, Lübnan gibi ülkelerden Irak’a gelerek bu büyük matem yürüyüşüne katılır. Yürüyüş boyunca gönüllülerin kurduğu yüzlerce mukebb, ziyaretçilere ücretsiz hizmet verir.