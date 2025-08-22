Süleymaniye'de silahlı çatışma: 3 ölü, 15 yaralı

Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) eski Eş Başkanı ve Halk Cephesi lideri Lahur Şeyh Cengi hakkında çıkarılan gözaltı kararı gerginliğe neden oldu.

Süleymaniye Mahkemesi dün gece (21 Ağustos) Lahur Şeyh Cengi için yakalama kararı çıkarmıştı.

Lalezar Oteli'ne sığınan Lahur ve kardeşi Polad, teslim olmayı reddetti. Gece saat 03.00’te Lalezar Oteli'nde başlayan çatışmalar 4 saat devam etti.

Süleymaniye'deki çatışmaların sona erdiği ve durumun sakinleştiği aktarıldı.

Sabah saatlerinde Halk Cephesi Başkanı Lahur Şeyh Cengi ve kardeşi Polad Şeyh Cengi, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Süleymaniye kentinde çıkan silahlı çatışmalarda 3 kişinin öldüğü, 15 kişinin de yaralandığı açıklandı.