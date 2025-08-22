Azerbaycan, Türkmenistan ve Özbekistan'dan üçlü zirve

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan'da üçlü zirve gerçekleştirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Berdimuhammedov ve Mirziyoyev, Türkmenbaşı şehrine bağlı Avaza Turizm Bölgesi'nde bir araya geldi.

Zirve kapsamında liderler ortak bildiriye imza atarken üç ülkenin ilgili bakanlıklarınca "Ulaştırma ve Lojistik İşbirliği Alanında Mutabakat Zaptı" imzalandı.