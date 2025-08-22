  1. Azerbaycan
22 Ağu 2025 19:25

Azerbaycan, Türkmenistan ve Özbekistan'dan üçlü zirve

Azerbaycan, Türkmenistan ve Özbekistan'dan üçlü zirve

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan'da üçlü zirve gerçekleştirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan'da üçlü zirve gerçekleştirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Berdimuhammedov ve Mirziyoyev, Türkmenbaşı şehrine bağlı Avaza Turizm Bölgesi'nde bir araya geldi.

Zirve kapsamında liderler ortak bildiriye imza atarken üç ülkenin ilgili bakanlıklarınca "Ulaştırma ve Lojistik İşbirliği Alanında Mutabakat Zaptı" imzalandı.

News ID 1929682

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler