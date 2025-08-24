Siyonist İsrail ordusu ağır kayıpları açıkladı

İşgalci İsrail ordusu, Gazze’de devam eden savaşta bugüne kadarki askerî kayıplarına ilişkin güncel verileri paylaştı. Açıklamaya göre savaşın başlamasından bu yana toplam 899 asker öldü.

Kayıpların önemli kısmını Gazze’deki kara operasyonu oluşturuyor. Kara saldırılarda 455 asker ölürken 2880 asker yaralandı. Yaralı askerlerden 552’sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Toplamda ise savaşın başından bu yana 6210 asker yaralandı. Bunlardan 925’i ağır yaralı kategorisinde değerlendiriliyor.

Ordu raporunda dikkat çeken bir diğer unsur ise dost ateşi ve operasyonel kazalar oldu. Bu kapsamda 78 Siyonist asker ölürken 1998 asker de yaralandı.

Analistler, bu verilerin İsrail ordusunun Gazze’de yürüttüğü saldırıların yüksek maliyetini ortaya koyduğunu ve savaşın askeri dengeler üzerinde ciddi etkiler yaratabileceğini belirtiyor.