Batmanlı esnaflar İran'a ticari ziyarete hazırlanıyor

Batman Esnaf ve Sanatkârlar Odası (BESO) Başkanı Mehmet Sıddık Çiftçi, bir turizm şirketi iş birliğiyle organize edilen program kapsamında eylül ayının son haftasında gerçekleşecek olan altı günlük ziyarette Urmiye, Tebriz ve Tahran’ın bulunacağını ifade etti.

Açıklamasında, “Batman Esnaf ve Sanatkârlar Odası olarak üyelerimize kesintisiz hizmet sunmaya gayret ediyoruz. Bu ziyaretle esnaflarımızın iş hacimlerini artırmayı, deneyim kazanmalarını sağlamayı, ihracat ve ithalat yolunu açmayı hedefliyoruz. İranlı esnaflarla toplantılar yapacak, üretim tesislerini gezeceğiz. Esnaf ve tüccarlarımızın önünü açmak, ürünlerini yurt dışına ulaştırmalarına destek olmak, ihtiyaç duyulan ürünleri ise ithal ederek veya yerelde üretime yönlendirerek hem Batman hem de ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyoruz.” ifadelerini kullanan Başkan Çiftçi, program kapsamında farklı sektörlerden 30 temsilcinin katılımının planlandığını belirterek, talebin yüksek olması halinde kura yöntemiyle seçim yapılacağını aktardı.

Çiftçi, turizm şirketi tarafından yapılan sektör dağılımında kuyumculuktan mobilya imalatına, ayakkabıcılıktan ajans ve organizasyon faaliyetlerine kadar geniş bir yelpazenin bulunduğunu söyledi.

Çiftçi, yapılacak ticari temasların yeni fırsatlar doğurmasını temenni ederek, “Bu ziyaretin esnaflarımız için hayırlı sonuçlar getirmesini diliyoruz.” dedi.