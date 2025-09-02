İranlı sanatçı Hümayun Şeceryan Azadi Meydanı’nda konser verecek

Geleneksel İran müziği sanatçısı Hümayun Şeceryan, “Siyavuş Orkestrası” eşliğinde ve otuz müzisyenin katılımıyla, 5 Eylül Cuma günü saat 22:00’de Tahran’daki Azadi Meydanı’nda unutulmaz bir konsere imza atacak.

Bu görkemli konser tüm halka ücretsiz olarak sunulacak.

Hümayun Şeceryan düzenlediği bir basın toplantısında, konserin içeriğine dair yaptığı açıklamada, “Halkımızın kalbine dokunan, onlarla derin hatıraları olan eserleri seçtik” dedi.

Şeceryan, konserin, büyüleyici “Diyar-i Âşıkan” (Âşıklar diyarı) ile başlayacağını ve İran müzik tarihinin efsanevi parçası “Morghe Sahar” ile sona erecğini bildirdi.