Bahreyn'de Siyonist büyükelçinin göreve başlaması protesto edildi

Bahreyn'de yeni Siyonist büyükelçi Shmuel Revel'in göreve başlaması, başkent Manama'da düzenlenen gösterilerle protesto edildi. Protestocular, büyükelçinin sınır dışı edilmesini ve normalleşme anlaşmasının iptalini talep etti.
Bahreyn ve Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, aynı zamanda İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını da kınadı.
Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, polisin protestoculara müdahale ettiği ve zaman zaman arbede yaşandığı görüldü.
Siyonist İsrail'in yeni Manama Büyükelçisi Shmuel Ravel, 28 Ağustos'ta Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani'ye güven mektubunu sunmuştu.
yorumunuz