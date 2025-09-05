ŞİÖ Zirvesi İran için olağanüstü bir fırsat oldu

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Hüccetü’l-İslam Ebuturabi Ferd'in imamlığında eda edildi.

Cuma namazı hutbelerinde konuşan konuşan Hüccetü’l-İslam Ebuturabi Ferd, gündemdeki son gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Hüccetü’l-İslam Ebuturabi Ferd, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'e yaptığı ziyaretin bu yılın önemli diplomatik olaylardan bir olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Trump'ın dünyayla tehdit, yaptırım ve tarife diliyle konuştuğunu belirten Hüccetü’l-İslam Ebuturabi Ferd, ''ŞİÖ Zirvesi yaptırımlarla mücadele ve çökmekte olan Batı sistemine karşı çok taraflılığı yeniden canlandırmak için olağanüstü bir fırsat oldu.'' dedi.

Hüccetü’l-İslam Ebuturabi Ferd, zirvenin sonuç bildirgesinde, Siyonist rejimin İran'a yönelik saldırılarının şiddetle kınandığına atıfta bulunarak, bu tür saldırgan eylemlerin uluslararası hukukun temel ilkeleri ile Birleşmiş Milletler Şartı'nın açık bir ihlali olduğu belirtti.