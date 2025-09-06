İstanbul-Paris treni bugün yola çıkıyor

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Macaristan Ulusal Demiryolu şirketi MAV’ın Paris-İstanbul arasındaki tren seferlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Uraloğlu, “Ülkemizden ‘İstanbul-Paris 2’ sefer adıyla yola çıkacak olan tren, bugün saat 10.25’te Halkalı’dan hareket edecek. Tren, Kapıkule’den çıkış yaparak Paris istikametindeki uluslararası yolculuğuna devam edecek. Avrupa’nın kalbine konforlu ve nostaljik bir seyahat fırsatı tanıyan 14 vagonlu tren, 52 yolcuya unutulmaz bir deneyim sunacak.” dedi.

Kaynak: Haber Global