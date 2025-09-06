Lübnan halkı Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına karşı çıkıyor

Lübnan’da yapılan son bir anket, halkın büyük çoğunluğunun Hizbullah’ın silahlarını teslim etmesine karşı olduğunu ortaya koydu. Katılımcıların %81’i, Hizbullah’ın işgalci İsrail’in geri çekilmesi ve saldırılarını durdurmasına dair gerçek garantiler olmadan silah bırakmayacağını düşünüyor.

El-Ahbar gazetesinin aktardığına göre, “Uluslararası Veri Merkezi” tarafından 21–26 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen ve 1000 katılımcıyla yapılan anket, direniş silahı konusundaki toplumsal ayrışmayı gösterdi. Sonuçlara göre:

%58,2 silah teslimini reddetti ve bu adımın ancak İsrail’in işgali sonlandırmasıyla mümkün olabileceğini belirtti.

%34,2 silahların teslim edilmesini destekledi.

%7,6 ise görüş bildirmedi.

En yüksek karşı çıkış oranı %96,3 ile Şiiler arasında kaydedildi. Aynı oran Dürzilerde %59,3, Marunilerde ise %44,5 oldu. Bu tablo, direnişin özellikle İsrail saldırılarıyla doğrudan yüzleşen kesimlerde en güçlü desteğe sahip olduğunu gösteriyor.

Anketin diğer bulguları:

%63,2, Hizbullah’ın silah bırakmasının İsrail’i geri çekilmeye zorlamayacağını düşünüyor.

%81,4, Hizbullah’ın garanti olmadan silahlarını teslim etmeyeceğini belirtti.

Ordunun Hizbullah’a karşı güç kullanma ihtimali sorulduğunda, %54,4 böyle bir çatışmanın yaşanmayacağına inanırken %36,6 bunun mümkün olduğunu söyledi.

Katılımcıların %53’ü, ordunun Hizbullah’a karşı harekete geçmesi durumunda ordu içinde bölünme yaşanabileceği endişesini dile getirdi.

Bu sonuçlar, İsrail ve ABD’nin dayattığı “silahsızlandırma projeleri”nin Lübnan halkı tarafından güvenilmez bulunduğunu ve direnişin meşruiyetinin toplumsal zeminde hâlâ güçlü olduğunu gösteriyor.

