Siyonist rejimden Lübnan'ın güneyine yeni saldırı

Filistin’in Sama Haber Ajansı’na göre, Lübnanlı kaynaklar, Siyonist rejime ait savaş uçaklarının Lübnan’ın güneyinde, Sur kentinin El-Maaliye bölgesine iki hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Saldırılarda olası can kayıplarına ilişkin henüz bir rapor yayınlanmadı.

Siyonist rejim, çarşamba gecesi de Lübnan’ın güneyindeki bir bölgeyi bombalamış, saldırıda 5 Lübnanlı şehit olmuştu.

İsrail rejiminin Lübnan topraklarının derinliklerine düzenlediği İHA saldırıları ve araçlar ile sivilleri hedef alması günlük rutinlerinden biri hâline gelmiş durumda. Buna karşın Lübnan hükümeti ise ülke içinde Hizbullah’ın silahsızlandırılmasını vurgulamaktadır.

Aynı bağlamda, Siyonist rejimin savaş uçakları birkaç gün önce de Lübnan’ın güneyindeki Ali et-Tahir bölgesine bir dizi hava saldırısı düzenledi.

Tel Aviv ile Beyrut arasında ateşkes sağlanmış olmasına rağmen, bu rejim sık sık Lübnanlı sivilleri hedef almakta ve ateşkesi ihlal etmektedir.

Bu çerçevede, Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım da yaptığı son konuşmalarında, işgalci rejimin ateşkes anlaşmasını 3 bin 700’den fazla kez ihlal ettiğini vurguladı.