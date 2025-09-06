İran'dan Afganistan'a ikinci insani yardım sevkiyatı

İran Kızılayı Uluslararası İlişkiler Müdür Yardımcısı Raziye Alişvendi, depremden etkilenen Afganistan halkı için İran tarafından 100 ton insani yardım malzemesi gönderildiğini bildirdi.
Alişvendi, İran'ın her zaman doğal afetlerden etkilenen ülkelerin yanında yer aldığını belirterek, ''İran var gücüyle Afganistan halkının yanında yer alacaktır.'' dedi.
İran, Afganistan’daki depremzedeler için ilk yardım malzemelerini 2 Eylül'de Kunar vilayetine ulaştırmıştı.
Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde 31 Ağustos Pazar gecesi meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 205'e yükseldi.
