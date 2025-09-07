İran'dan Afganistan'a üçüncü insani yardım sevkiyatı

İran’ın üçüncü yardım sevkiyatı, Afganistan’ın doğusuna gönderilmek üzere dün akşam Herat’a vilayetine ulaştı.

Bu yardım malzemeleri içinde depremzedelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere çadır, pirinç, konserve gıdalar, hijyen malzemeleri ve battaniyelerden oluşan 6 kamyon yardım yer aldı.

İran’ın Herat Başkonsolosu Ali Rıza Merhameti, bu acı felaketten etkilenen halka başsağlığı dileyerek, İran milleti ve devletinin her zaman Afgan halkının yanında olduğunu ve onlara destek verdiğini ifade etti.

Herat Valisi Mevlana Nur Ahmed İslamcar ise İran’ın yardımları ve desteği için teşekkür etti.

İran, depremzedeler için ilk yardım malzemelerini 2 Eylül'de ve ikinci yardım sevkiyatını ise dün Afganistan’a ulaştırmıştı.