  1. Dünya
  2. Asya
7 Eyl 2025 13:33

Japonya’da başbakan Ishiba istifa etti

Japonya’da başbakan Ishiba istifa etti

Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba, Liberal Demokrat Parti’deki (LDP) olası bölünmeyi önlemek için istifa kararı aldı.

Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) içindeki bölünmeyi önlemek amacıyla istifa etti.

Parti içi kriz büyüdü

Başbakanlık Ofisi, konuyla ilgili yorum yapmazken, Ishiba liderliğinde iktidara gelen LDP koalisyonu, artan hayat maliyetleri nedeniyle seçmenlerin tepkisiyle karşı karşıya kaldı ve geçtiğimiz yıl yapılan seçimlerde her iki mecliste de çoğunluğunu kaybetti.

Yeni lider arayışı

LDP milletvekilleri, olağanüstü liderlik seçimi yapılıp yapılmayacağına Pazartesi günü oylama ile karar verecek.

News ID 1930098

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler