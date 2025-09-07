  1. Dünya
  2. Afrika
7 Eyl 2025 17:15

Mısır, Somali'ye asker göndermeye hazırlanıyor

Arap medyasına göre; Mısır ordusu, Afrika Birliği Somali Destek ve İstikrar Misyonu (AUSSOM) kapsamında Somali'ye asker göndermeye hazırlanıyor.

Mısır'dan bir askeri heyet son günlerde Somali'ye giderek Mısır güçlerinin konuşlandırılacağı bir dizi bölgeyi ziyaret etti.

Geçtiğimiz Nisan'da Afrika Birliği misyonu, Somali'ye binlerce yeni yabancı asker konuşlandırılması yönünde talepte bulunmuştu.

Somali'deki Mogadişu yönetimi, Mısır'ın ülkeye "barış gücü" unsurları göndermeyi teklif ettiğini açıklamıştı.

