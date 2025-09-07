Yemen'in İsrail'e İHA saldırında yaralı sayısı arttı

Yemenli grupların, işgal altındaki Filistin'in güneyindeki Ramon Havaalanı'na düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında yaralı sayısı 8'e yükseldi.

Yemen, bugün Eylat şehrinde bulunan Ramon Havalimanı'na İHA'larla saldırı düzenledi.

Siyonist İsrail ordusu ise Yemen'den fırlatılan 3 İHA'nın düşürüldüğünü iddia etti.

Yemenli Ensarullah hareketi, Gazze'ye destek olmak amacıyla füze ve insansız hava araçları kullanarak siyonist işgal güçlerine operasyonlar düzenliyor, işgal rejimine bağlı veya işgal ordusu için yola çıkan gemileri hedef alıyor.