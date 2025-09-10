  1. Dünya
İsrail’in Yemen saldırılarında 127 şehit ve yaralı

Bugün İsrail savaş uçaklarının Yemen’in Sana ve Cevf bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 9 kişi hayatını kaybetti, 118 kişi yaralandı.

Siyonist medyası, saldırılara en az 10 savaş uçağının katıldığını ve 30’dan fazla füzenin çeşitli bölgelere atıldığını bildirdi. Saldırılar sırasında Merkez Bankası ve Nüfus Kayıt Dairesi binaları da hedef alındı ve siviller zarar gördü.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, hava savunma sistemlerinin bazı İsrail uçaklarını püskürttüğünü açıkladı.

