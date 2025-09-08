Yemen'den İsrail'e yeni İHA saldırısı

Yemenli grupların işgal altındaki Filistin topraklarına yeni bir insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendiği belirtildi.
İsrail ordusu, bugün Yemen'den fırlatılan bir insansız hava aracının Eilat bölgesine girdiğini doğruladı.
Siyonist rejim medyası da Yemen İHA'sının İsrail savunma sistemini geçerek işgal altındaki toprakların hava sahasına girdiğini bildirdi.
Bu saldırının ardından bölgede sirenler devreye girdi.
Yemenli gruplar, dün Negev bölgesinde bulunan Ramon Havalimanını insansız hava aracıyla vurdu. Saldırıda 8 işgalci yaralandı.
Yemen Ensarullah Hareketi, Gazze'ye destek olmak amacıyla füze ve insansız hava araçları kullanarak siyonist işgal güçlerine operasyonlar düzenliyor.
