Yemen: Siyonist havaalanlarına saldırılar devam edecek

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen son askeri operasyona dair açıklamada bulunarak, geniş çaplı operasyonun 8 adet İHA ile yapıldığını belirtti.

''Bu operasyonda Negev, Umm el-Rişraş (Eylat), Aşkelon, Aşdod ve Yafa bölgelerinde çok sayıda hedef vuruldu’’ diyen Seri, Ramon Havalimanı'na düzenlenen İHA saldırısının uçuşların durmasına yol açtığını bildirdi.

Seri sözlerine şöyle devam etti:

"Üç İHA, Negev'deki iki hassas askeri noktayı vurdu, dördüncü İHA ise Aşkelon'daki hayati bir merkezi hedef aldı. İki İHA, Aşdod'daki hayati bir hedefi, üçüncü İHA ise Lod (Ben Guriyon Havalimanı'nı hedef aldı.’’

Operasyonun başarılı olduğunu kaydeden Seri, İsrail ve Amerikan hava savunma sistemlerinin İHA’ları tespit edemediğini söyledi.

Yemenli askeri yetkili, Siyonist havaalanlarına yönelik saldırıların devam edeceğini vurguladı.