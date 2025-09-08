FİFA Başkanı: İran Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nda yer alacağını garanti ediyorum

Tacikistan'dan 8 takımın katılımıyla başlayan CAF turnuvasının final maçı, Pazartesi günü saat 18.00'de Özbekistan'ın Taşkent kentindeki Olimpiyat Stadyumu'nda oynandı. Karşılaşmada İran ile Özbekistan milli futbol takımları karşı karşıya geldi ve ev sahibi takım 1-0 galip gelerek şampiyon oldu.

Maçın sonunda FIFA Başkanı Gianni Infantino ve Mehdi Taj, FIFA Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte İran Milli Takımı'nın soyunma odasına giderek futbolcular ve teknik heyetle bir araya geldi.

FİFA Başkanı, İran Milli Takımı'nın performansını överken, son dönemde yaşanan olaylara ve Milli Takım'ın Dünya Kupası'na katılamayabileceğinin söylenmesine atıfta bulunarak, "İran Milli Takımı'nın Dünya Kupası'na katılacağını garanti ediyorum" dedi.