Erivan'da İran-Ermenistan Konsolosluk İstişare Toplantısı

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı açıklamaya göre, Ermeni heyetini Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri David Karapetyan, İran heyetini ise İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Vahid Celalzade yönetmiştir.

İstişarelerin gündeminde 24 Nisan 1963 tarihli "Konsolosluk İlişkileri Hakkında" Viyana Konvansiyonu'nun uygulanması ile iki ülke vatandaşlarının ve tüzel kişilerinin hak ve meşru çıkarlarına ilişkin bir dizi konu yer almıştır.

Taraflar, iki ülkenin hukuki, ticari-ekonomik ve bilimsel-eğitim alanlarında karşılıklı işbirliğini derinleştirme yönünde dışişleri bakanlıkları tarafından gösterilen çabaların sürekliliğinin önemini vurgulamışlardır.

İstişarelerin sonuçları doğrultusunda iki ülkenin dışişleri bakanlıkları arasında muhtıra imzalanmıştır.