İsrail'in Yemen saldırısına Ensarullah liderinden tepki geldi

Yemen Ensarullah Hareketi lideri Seyyid Abdülmelik el-Husi, Yemen'ın son durumu ve bölgesel gelişmeler hakkında bir konuşma yaptı.

El-Husi, Gazze'deki duruma değinerek, iki yılı aşkın süredir devam eden saldırıların artık “asrın soykırımı” olarak kayıtlara geçtiğini söyledi.

703 gündür süren saldırılarda 20 binden fazla çocuk ve 12 bin 500 kadının şehit olduğunu belirten el-Husi, ''İsrail rejimi, yalnızca insanları hedef almakla kalmadı; 2 bin 700 ailenin isimlerini resmi kayıtlardan tamamen silerek adeta onların varlığını yok etmeye çalıştı.'' dedi.

Ensarullah lideri, işgalci rejimin toplu aç bırakma ve susuz bırakma politikasıyla Gazze’de yaşayan 2 milyon insanı ölümle yüz yüze getirdiğini belirtti.

BM’nin “Gazze’de kıtlık” uyarısına rağmen hiçbir değişiklik yaşanmadığını hatırlatan el-Husi, Gazze’nin yüzde 90’ının yıkıldığını, su arayan masumların bile doğrudan hedef alındığını söyledi.

Siyonistlerin Amerikan bombaları ve buldozerleriyle kenti yok etmeye devam ettiğini belirten El-Husi, camilerden eğitim kurumlarına, altyapıdan iletişim ağlarına kadar her şeyin kasıtlı şekilde imha edildiğini söyledi. Özellikle okulların ve eğitim kurumlarının hedef alınmasıyla Filistinli çocukların geleceğinin ellerinden alındığını, yüzbinlerce insanın dar bölgelerde hapsedilip “güvenli bölge” ilan edilen yerlerin dahi tekrar bombalandığını aktardı.

El-Husi, Gazze’de yaşananların rastlantısal saldırılar değil, her gün süren sistematik bir katliam olduğunu vurguladı. Çocukların açlık ve yıkım nedeniyle en fazla acıyı çektiğini, yaşlılardan gençlere, doktorlardan hastalara kadar tüm Filistin halkının hedef alındığını kaydetti.

Ensarullah Hareketi lideri, uluslararası kurumların suçun belgelenmesine rağmen hareketsiz kaldığını ve işgalci rejimin İslam’a, Müslümanlara ve insanlığa karşı açık bir savaş yürüttüğünü belirterek, tüm dünya halklarını bu insanlık suçuna karşı sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı.

İsrail'e karşı operasyonların devam edeceğini belirten el-Husi, ''Filistin halkının tüm hakları gerçekleşene kadar bu suçlara karşı direniş devam edecektir.'' diye konuştu.

İsrail'in Yemen saldırısına Ensarullah liderinden tepki

Siyonist İsrail rejiminin Yemen saldırılarına tepki gösteren Ensarullah lideri, ''İsrail'in saldırganlığının ve Yemen'e karşı işlediği suçların aziz halkımızın iradesini kırmamaz, aksine kararlılık ve azmini güçlendirir. Düşman çarşamba günü Sana ve Cevf'e yönelik saldırılarında herhangi bir başarıya olaşmadı.'' değerlendirmesinde bulundu.