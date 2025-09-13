Yemen, Filistin-2 süpersonik balistik füzesiyle Yafa’yı vurdu

El-Mesire’ye göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Yemen’in füze birimlerinin, çoklu savaş başlığı taşıyan “Filistin-2” süpersonik balistik füzesiyle işgal altındaki Yafa’daki hassas hedefleri vurmayı başardığını açıkladı.

Seri, söz konusu operasyonun başarıyla gerçekleştirildiğini ve milyonlarca işgalcinin sığınaklara kaçmasına yol açtığını ifade etti.

Yemen halkının Gazze’yi İsrail’in saldırganlarına karşı desteklemekten asla vazgeçmeyeceğini vurgulayan Seri, “İsrail’in Yemen’e yönelik saldırıları, bu yolda daha da kararlı olmamıza neden olacaktır” dedi.