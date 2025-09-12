Ayetullah Hamanei'den ''Hz. Musa (a.s) '' filmi yorumu

KHAMENEI.IR internet sitesi, Hz. Musa (a.s.) filmi ekibinin İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei ile görüşmesinin detaylarını paylaştı.

Görüşmede Ayetullah Hamanei, film hakkında şunları söyledi: "Hz. Musa (a.s.) filmini izledim, mükemmeldi. İnşallah aynı şekilde devamını da çekersiniz. Film harikaydı, Allah'a şükürler olsun. Filmi izlerken keyif aldım hem de böyle bir çalışmanın ortaya çıkmasından mutluluk duydum."

2024 yapımı “Musa Kelimullah”, yönetmen İbrahim Hatemi Kia tarafından çekilen, Yahudi peygamberi Hz. Musa'nın (a.s.) İran sinemasının en sevilen dini filmlerinden biri.

Bu yapım, geçtiğimiz sene İran’ın en önemli sinema etkinliği olan Fecr Film Festivali’nde hem jüri hem de izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.