Traktör Sazi kadın taraftarların desteğiyle maçı kazandı

Traktör Sazi takımı bugün rakibi Erak Alüminiyom ile Tebriz'deki stadyumda karşı karşıya geldi.
Traktör Sazi rakibini 4-1'e yendi.
Bu maçta erkek taraftarların alınmaması nedeniyle sadece kadın taraftarların stada girmesine izin verildi.
