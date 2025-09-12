  1. Spor
12 Eyl 2025 21:38

Traktör Sazi kadın taraftarların desteğiyle maçı kazandı

Traktör Sazi kadın taraftarların desteğiyle maçı kazandı

Sadece kadınların stadyomda bulunma hakkı olan futbol maçında Traktör Sazi rakibi Erak Alüminiyom'u 4-1'e yendi.

Traktör Sazi takımı bugün rakibi Erak Alüminiyom ile Tebriz'deki stadyumda karşı karşıya geldi.

Traktör Sazi rakibini 4-1'e yendi.

Bu maçta erkek taraftarların alınmaması nedeniyle sadece kadın taraftarların stada girmesine izin verildi.

News ID 1930251

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler