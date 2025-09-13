  1. Dünya
İsrail'in Katar saldırısının ardından CENTCOM komutanı Doha'ya gitti

Siyonist İsrail'in Katar saldırısının ardından ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) komutanı Amiral Charles Bradford Cooper, Doha'yı ziyaret etti.

Arap medyasına göre Siyonist İsrail'in Katar saldırısının ardından ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) komutanı Amiral Charles Bradford Cooper, Doha'yı ziyaret etti.

Cooper Doha ziyareti çerçevesinde Katar Savunma Bakanı Şeyh Saud Bin Abdurrahman Bin Hasan Bin Ali Al Sani ile görüştü.

Katar Savunma Bakanlığı, iki tarafın ortak öneme sahip bir dizi konuyu ele aldığını duyurdu.

Görüşmede ayrıca son bölgesel ve uluslararası gelişmeler alındı.

İsrail ordusu 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas, lider kadronun İsrail suikastından sağ kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin oğlu, 4 Hamas üyesi ve bir Katar polisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

