Siyonist bakan: Türkiye'deki Hamas liderlerinin hedef alınması muhtemel

Filistin’in “Sama” Haber Ajansı’nın aktardığına göre, Siyonist rejimin Enerji Bakanı ve bu rejimin siyasi-güvenlik kabinesi üyesi Eli Cohen, Suudi Arabistan gazetesi İylaf’ın internet sitesine verdiği röportajda, Hamas Hareketi’nin liderlerinin Türkiye’nin İstanbul kentinde hedef alınmasının ihtimal dışı olmadığını söyledi.

Cohen, “Hamas ile bağlantısı olan hiç kimse, dünyanın hiçbir noktasında rahat uyuyamayacaktır” iddiasında bulundu.

Cohen ayrıca, son günlerde Doha’ya yönelik saldırıdan önce ABD ile koordinasyon konusundaki bir soruya cevaben şöyle dedi:

“Şunu söyleyebilirim ki İsrail ve ABD tamamen uyum içinde hareket ediyor. ABD bizim en büyük müttefikimizdir ve Başkan Trump, Ortadoğu’nun istikrarını desteklemede önemli bir rol oynamaktadır. Trump döneminde çatışmaların şiddeti daha azdı ve eminim ki onun başkanlığı sırasında yeni barış anlaşmaları imzalanacaktır.”

Cohen, Katar’a yönelik sözlü saldırısında bu ülkeyi “bölgenin istikrarsızlık unsuru” olarak niteleyerek şunları iddia etti:

“Katar, Müslüman Kardeşler’e (İhvânü'l-Müslimîn) bağlıdır ve yalnızca İsrail’in değil, tüm ılımlı İslam ülkelerinin de düşmanıdır. Bu ülke, İran’a mali kaynak sağlamaktadır ve İran, Türkiye ve Lübnan ile birlikte terörist gruplara kucak açmaktadır.”

Siyonist rejimin Enerji Bakanı ayrıca İsrail’ın, aşırıcı gruplar Lübnan ve Suriye’de bulunduğu sürece bu ülkelerde kalmaya devam edeceğini söyledi.

Netanyahu kabinesinin bu aşırı sağcı bakanının iddiasına göre, buu aşırıcı gruplar bu ülkelerden geri çekildiğinde, nihai hedef barış anlaşmalarına ulaşmaktır. Bu anlaşmalar enerji, su ve teknoloji sağlanmasını da kapsayacaktır.

Cohen, sözlerinin sonunda, “İsrailli esirler serbest bırakıldığında ve Hamas silahlarını bıraktığında savaş sona erecektir; hatta belki de savaş yarın sona erebilir” diye iddia etti.