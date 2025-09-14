  1. Dünya
14 Eyl 2025 10:24

ABD’ye ait F-35 savaş uçakları Venezuela yakınlarına indi

Batı medyası, birkaç Amerikan F-35 savaş uçağının Venezuela yakınlarına indiğini bildirdi.

El Cezire’ye göre, Reuters ajansı cumartesi günü ABD’ye ait beş adet gelişmiş F-35 savaş uçağının, Karayipler’deki Porto Riko adasında bulunan eski Roosevelt Roads askeri üssüne indiğini aktardı.

Bir dönem ABD’nin Karayipler’deki önemli askeri merkezlerinden biri olan bu üs, uzun süredir aktif olarak kullanılmıyordu. Bu nedenle savaş uçaklarının buraya inişi medyanın dikkatini çekti.

Söz konusu uçakların neden bölgeye sevk edildiği ya da olası görevleri hakkında ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Bu gelişme, Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı’nın “Venezuela asla ABD’ye boyun eğmeyecek” açıklamasının ardından yaşandı.

