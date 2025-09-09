Pezeşkiyan’dan Venezuela'nın toprak bütünlüğüne vurgu

İran Cumhurbaşkanı Masut Pezeşkiyan ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, başta ABD’nin Venezuela’ya yönelik kışkırtıcı girişimleri olmak üzere, son bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile ikili ilişkilerin derinleştirilmesi ve genişletilmesine yönelik yollar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan bu görüşmede, Venezuela’da oluşan ulusal birlik ve dayanışmaya dair Maduro’nun raporundan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “İran’ın tecrübesi, ABD ve Siyonist rejimin ülkemize yönelik hedeflerinin başarısız olmasının, ulusal birlik ve iç dayanışmamızdan kaynaklandığını göstermiştir. Bu birlik sürdüğü sürece, hiçbir yabancı güç ülkelerimize zarar veremez.” dedi.

Pezeşkiyan, ABD’nin İran’a yönelik uzun yıllardır sürdürdüğü düşmanca girişimlere değinerek, “Ne yazık ki Amerikalılar, sahte propaganda ve gerçeğe aykırı anlatılara dayanarak, İran İslam Cumhuriyeti’ne karşı türlü tehdit ve baskılar uygulamışlardır. Bu yaklaşım, onların uluslararası hukuk ve kabul görmüş ilkeleri ihlal etmelerinin bahanesi olmuştur” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı, İran’ın Venezuela’ya koşulsuz desteğini yineleyerek, “İran, ülkelerin toprak bütünlüğüne yönelik her türlü saldırıyı kesin bir dille kınar ve Venezuela’nın toprak bütünlüğü ve halkını tüm imkânlarıyla destekler. Umuyoruz ki Venezuela, oluşan birlik ve dayanışma sayesinde izzet ve ilerleme yolunda daima başarılı ve onurlu kalacaktır” ifadelerinde bulundu.

Pezeşkiyan, ayrıca son Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesinde ABD’nin tek taraflı yaklaşımı ve halklara karşı güç kullanımının sahte gerekçelerle gerçekleştiğinin kınandığını hatırlattı.

Venezuela’nın bölgesel barış ve istikrara yönelik girişimlerini memnuniyetle karşıladığını ifade eden Pezeşkiyan, İran’ın bu dost ve müttefik ülke ile ortak işbirliğini genişletmeye hazır olduğunu vurguladı.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro ise, ülkesindeki ulusal birlik ve tam dayanışmaya işaret ederek, “Bugün Venezuela, hükümet, halk ve silahlı kuvvetler arasındaki örnek dayanışma sayesinde, bizi her türlü tehdide karşı koruyan ve güçlendiren bir kudrete erişmiştir. ABD, medya manipülasyonu ve psikolojik operasyonlarla ülkemizi karalamaya çalışıyor. Fakat bu sahte ve uydurma anlatı, kendi kamuoylarında dahi kabul görmemektedir. Biz huzur içinde yaşıyoruz, ancak aynı zamanda kararlılıkla ve tam hazırlıkla her tehdide karşı duracağız. Ülkeyi savunma çağrımıza 8 milyondan fazla insanın katılması, halkımızın azmini ve ulusal ruhunu gösteriyor” dedi.

Maduro ayrıca, Latin Amerika’daki barış girişimlerine değinerek, “Karayipler başta olmak üzere bölgede barışın geliştirilmesi, güçlendirilmesi ve derinleştirilmesi için tüm imkânlarımızı seferber etmiş bulunuyoruz. Tarihi bir adım olarak, Latin Amerika ülkeleriyle barış için birleşmiş durumdayız ve bu yolu ciddiyetle takip edeceğiz” ifadesini kullandı.

Maduro, İran’ın hükümet ve halka verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, “Bugün İran ve Venezuela her zamankinden daha fazla müttefiktir. Sizin desteğiniz, bağımsızlık, onur ve ulusal haysiyetimizi koruma yolunda bize fazladan güç veriyor. Ortak işbirliğimizi geliştirmek için tüm imkânlarımızı kullanacağız.” ifadelerinde bulundu.