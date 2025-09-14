Pakistan Ticaret Bakanı İran'da

Pakistan Ticaret Bakanı Cem Kemal Han, İran-Pakistan 22. Ortak Ekonomik Komisyonu’na katılmak ve ülkemizin üst düzey yetkilileriyle görüşmek üzere bugün Tahran’a geldi.

Cem Kemal Han, İmam Humeyni (r.a) Uluslararası Havalimanı’nda İran Yol ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ile Pakistan’ın Tahran Büyükelçisi tarafından karşılandı.

Bu ziyaret kapsamında Pakistan Ticaret Bakanı, Pakistan-İran 22. Ortak Ekonomik Komisyonu toplantısına başkanlık edecek ve ayrıca İran-Pakistan Ticaret Forumu’nda ortak başkan olarak yer alacak.

İran tarafının komisyon başkanlığını ise Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık üstlenecek.

Ayrıca program çerçevesinde, Cem Kemal Han’ın ticaret ve yatırımlar alanında ikili işbirliğini güçlendirmek amacıyla İran’ın kilit bakanları ve üst düzey yetkilileriyle görüşmeler yapması öngörülüyor.

Han’ın bu ziyareti, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri Ortak Ekonomik Komisyon ve Ticaret Forumu aracılığıyla yeni bir ivme kazandırma hedefi taşımaktadır.