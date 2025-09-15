Pakistan’dan İran’la ticareti artırma vurgusu

Pakistan Ticaret ve Sanayi Bakanı Jam Kamal Han, bugün İran ve Pakistan Arasında Ekonomik İşbirliği Ortak Komisyonu’nun 22. toplantısında iki ülke arasındaki ikili ticaretin hâlâ gerçek potansiyelinden uzak olduğunu belirterek, ortak komiteler ve komisyonların ticaret hacmini artırmada kritik rol oynadığını ifade etti.

İran heyetinin akıllıca yönetimine değinen Bakan, iki ülke arasındaki derin ilişkilere vurgu yaptı ve “İran ve Pakistan yalnızca Müslüman komşular değil, kültür, tarih, coğrafya ve kader açısından da temel paylaşımlara sahiptir; gelecekleri birbirine bağlıdır.”dedi.

Siyonist Rejimin Saldırısına Karşı Ortak Duruş

Bölgedeki son gelişmelere değinen Pakistan Ticaret ve Sanayi Bakanı, “İşgalci rejiminin saldırıları karşısında İran ve Pakistan halkları yan yana durmaktadır; bu dayanışma yüzyıllara dayanan tarihi ve insani ilişkilere kök salmıştır” dedi.

Ekonomik Dönüşüm İçin Ortak Potansiyel

İran ve Pakistan’ın yüksek ekonomik potansiyeline değinen Kamal Han, ikili ticaretin hâlâ gerçek kapasitesine ulaşmadığını belirterek, uzman komiteler, ticaret odaları ve ortak komisyonun ticaret hacmini artırmada kilit rol oynadığını söyledi.

Sınır pazaryerlerinin geliştirilmesini, teknik ve mühendislik hizmetlerinin ihracatını, hayvancılık ve tarımı en önemli işbirliği alanları olarak belirten Kamal Han, Pakistan’ın sulama ve modern tarım teknolojileri konusunda değerli deneyimlere sahip olduğunu, bunun İran ile paylaşılabileceğini ifade etti.

Yenilenebilir Enerji, Ulaşım ve Teknoloji İşbirliği

Kamal Han, iki ülkenin enerji alanındaki geniş potansiyeline işaret ederek, güneş ve rüzgar enerjisinin sürdürülebilir kalkınma için güçlü bir ortaklık temeli olabileceğini belirtti.

Ulaşımın işbirliğinin ana eksenlerinden biri olduğunu söyleyen bakan, mevcut kara, demir ve deniz yolları kapasitesine dikkat çekti ve ulaşım ağının İran’ı Güney Asya ve Ortadoğu’ya açılan bir kapı hâline getirebileceğini ve iki ülkenin bölgesel rolünü güçlendirebileceğini ekledi.

İnovatif İşbirliği ve İklim Zorluklarına Karşı Ortak Mücadele

Kamal Khan, yeni teknolojiler, inovasyon ve dijital ekonomi geliştirilmesinin önemine değinerek, inovasyon merkezlerinin sadece istihdam ve ekonomik büyümeye katkı sağlamadığını, aynı zamanda iki ülkenin uluslararası rekabet kapasitesini artırdığını vurguladı.

Bilgi teknolojileri, turizm, spor, kültürel ve sosyal alanlarda işbirliğini öncelikli gördüğünü belirten Kamal Han, nüfus artışı ve iklim zorluklarının her iki ülkeyi ortak tehditler karşısında buluşturduğunu ve su kaynakları yönetimi, sağlık dayanıklılığı, ilaç ve sağlık alanında işbirliğinin çok etkili olabileceğini aktardı.