İran ve Pakistan arasındaki tarımsal ticaret hacmi 3 milyar dolara çıkarılacak

İran Tarım Bakanı Ghulamreza Nuri Ghezeljeh, dün akşam Pakistan Ticaret ve Sanayi Bakanı Cem Kemal Han ile yaptığı görüşmede, Pakistan’da meydana gelen sel felaketi ve can kayıpları nedeniyle İran hükümeti ve milleti adına taziyelerini iletti ve 12 günlük savaşta Siyonist rejimin İran’a yönelik saldırısına karşı Pakistan’ın kardeşçe ve kararlı tutumundan dolayı teşekkür etti.

Nuri Ghezeljeh, İran ve Pakistan gibi iki büyük ülke arasındaki işbirliğinin önemine değinerek, “Şu anda İran ile Pakistan arasındaki tarımsal ticaret hacmi yaklaşık 1 milyar 300 milyon dolar düzeyindedir ve iki ülke bu hacmi 3 milyar dolara çıkarmayı hedeflemektedir” dedi.

Bu görüşmede Pakistan Ticaret Bakanı Cem Kemal Han da misafirperverlik ve yapılan sıcak karşılama için teşekkür ederek, “İran’a karşı Siyonist rejimin saldırısında çok sayıda vatandaşınızın şehit edilmesi nedeniyle Pakistan hükümeti ve milleti adına başsağlığı ve taziyelerimi sunmak isterim” ifadesini kullandı.

Kemal Han, “Son altı ay içinde İran ve Pakistan iki ülke olarak zorlu süreçlerden geçtik. Hindistan’ın ülkenize saldırısı sırasında İran’ın tutumundan dolayı Pakistan hükümeti ve milleti teşekkürlerini sunar. O savaşın ardından Sayın Pezeşkiyan’ın ziyareti, iki ülkenin yakınlaşması ve işbirliğine dair çok olumlu mesajlar verdi. İşte bu dayanışmanın bir sonucu olarak, bizim milletimiz ve hükümetimiz de Siyonist rejimin saldırısı sırasında bu saldırıyı ciddiyetle ve kararlılıkla kınadı” dedi.

Kemal Han ayrıca, “Kasım 2025’te Karaçi’de her yıl düzenlenen Tarım Expo Fuarı’nı gerçekleştireceğiz ve zamanlama programınız uygun olursa sizi bu fuarı ziyaret etmeye davet ediyorum” diye kaydetti.