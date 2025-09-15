  1. Toplum
Gazze'de şehit sayısı 64 bin 905'e çıktı

Siyonist rejimin 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı son 24 saatte 34 artarak 64 bin 905'e yükseldi.

Hamas ile vardığı ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'ne yeniden saldırılar başlatan soykırımcı Siyonist rejim ordusu, katliamlarına devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Siyonist rejim’in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 34 artarak 64 bin 905'e yükseldi.

Açıklamada yaralıların sayısının 164 bin 926'ya yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

