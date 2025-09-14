Gazze’de insanlık krizi derinleşiyor: Son 24 saatte 68 şehit ve artan açlık ölümleri

Gazze Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte açlık ve kötü beslenme nedeniyle 2 ölüm vakası kaydedildiğini açıkladı. Böylece kötü beslenmeye bağlı toplam şehit sayısı 422’ye, bunların arasında 145 çocuk bulunuyor.

Birleşmiş Milletler’in Gazze’de kıtlık ilan etmesinden bu yana 144 ölüm vakası, bunların 30’u çocuk olmak üzere, rapor edildi.

Gazze Şeridi’ndeki hastane kaynakları, İsrail ordusunun saldırılarında bugün sabah saatlerinden itibaren 41 Filistinlinin şehit düştüğünü bildirdi. Bunlardan 28’i Gazze kentinde hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı’nın günlük raporunda ise son 24 saatte 68 şehit ve 346 yaralının hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

Ayrıca, yardım dağıtımı sırasında yaşanan olaylarda 10 kişi şehit oldu; bu rakamla birlikte toplam şehit sayısı 2 bin 494’e, yaralı sayısı ise 18 bin 135’i geçti.

Raporlarda, hâlâ enkaz altında veya sokaklarda kalan birçok mağdurun olduğu, kurtarma ekipleri ve sivil savunmanın onlara ulaşmakta zorlandığı bildirildi.

7 Ekim’den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde toplam şehit sayısı 64 bin 871’e, yaralı sayısı ise 164 bin 610’a yükseldi.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, 6-23 ay arası çocukların ve hamile ile emziren kadınların yüzde 92’den fazlası, yeterli ve çeşitli gıdaya erişemiyor.

Ayrıca yaklaşık 290 bin 5 yaş altı çocuk ve 150 bin hamile ya da emziren kadının beslenme ve mikro besin takviyelerine ihtiyacı bulunuyor.

Bu yıl içerisinde tahminen 60 binden fazla çocuk ile 16 binden fazla hamile ve emziren kadının ciddi malnütrisyon tedavisi görmesi gerekecek.

